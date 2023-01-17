Марья Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.
Сын: Михаил Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.
Сын: Осип Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.
Дочь: Фёкла Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Михайлович
Смерть
Неизвестно