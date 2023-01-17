Марья Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Митрофанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Около 1748 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1752 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1756 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748 ст.

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.

Сын: Михаил Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1752 ст.

Сын: Осип Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.

Дочь: Фёкла Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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