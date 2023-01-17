Параскева Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1704 ст.
Дата смертиОколо 1744 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725 ст.
Сын: Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.
Сын: Мефодий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Тимофеев
Смерть
Около 1744 ст.