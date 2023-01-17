Параскева Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Яковлева

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1704 ст.

Дата смерти

Около 1744 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1703 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1725 ст.

Сын: Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Тимофеев

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.

Сын: Мефодий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Тимофеев

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Тимофеев

Смерть
Около 1744 ст.
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
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