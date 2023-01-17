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Кудряшов Иван Яковлевич

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Место рождения

Пады, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

27.03.1893 ст.

Дата смерти

04.03.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пады, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.12.1919

Дочь: Кудряшова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Кудряшова Прасковья Кирилловна

Пады, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.01.1924

Сын: Кудряшов Василий Иванович

Мать ребёнка: Кудряшова Прасковья Кирилловна

Пады, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
04.03.1967
Чакино, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
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