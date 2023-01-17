Кудряшов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1893 ст.
Дата смерти04.03.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.03.1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1919
Дочь: Кудряшова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Кудряшова Прасковья Кирилловна
Рождение ребёнка
18.01.1924
Сын: Кудряшов Василий Иванович
Мать ребёнка: Кудряшова Прасковья Кирилловна
Смерть
04.03.1967
Чакино, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область