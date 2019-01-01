посёлок Чакино, посёлок Чакино, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Чакино

Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
Д. Ивановка, Чайкино тож64А. И. Сатина773710
Д. Ивановка, Чайкино тож64А. И. Сатина773710

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Александровская волость
деревня Чакино«Ржаксинское» почт.-телегр. отдел. Р.-У.7512

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Ржаксинский район
65094Чакинопосёлок52°14'41°57'N-37-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Ржаксинский муниципальный район, Сельское поселение Чакинский сельсовет
68630460101п Чакинопоселок
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