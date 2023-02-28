Кудряшова Прасковья Кирилловна
Место рождения
Дата рождения01.11.1891
Дата смерти29.08.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1919
Дочь: Кудряшова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Кудряшов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
18.01.1924
Сын: Кудряшов Василий Иванович
Отец ребёнка: Кудряшов Иван Яковлевич
Смерть
29.08.1963
Чакино, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область