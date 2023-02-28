Кудряшова Прасковья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудряшова Прасковья Кирилловна

Кудряшова Прасковья Кирилловна

avatar

Место рождения

Пады, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

01.11.1891

Дата смерти

29.08.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Пады, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.12.1919

Дочь: Кудряшова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Кудряшов Иван Яковлевич

Пады, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.01.1924

Сын: Кудряшов Василий Иванович

Отец ребёнка: Кудряшов Иван Яковлевич

Пады, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
29.08.1963
Чакино, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close