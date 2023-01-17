Кузнецова Евдокия Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Кузнецов Дементий Егорович
Отец ребёнка: Кузнецов Егор
Фокино, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Егор
Смерть
Неизвестно