Кузнецов Дементий Егорович
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Кузнецов Егор
Рождение ребёнка
1737
Сын: Кузнецов Семен Дементьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Агафия Феофилактовна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кузнецов Алексей Дементьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Агафия Феофилактовна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Кузнецов Никита Дементьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Агафия Феофилактовна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Кузнецов Иван Дементьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Агафия Феофилактовна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Евдокия Дементьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Агафия Феофилактовна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Кузнецов Корнилий Дементьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Агафия Феофилактовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно