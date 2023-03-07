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Кузнецов Дементий Егорович

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Место рождения

Фокино, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Кузнецов Егор

Мать: Кузнецова Евдокия Феоктистовна

Фокино, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Кузнецов Семен Дементьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Агафия Феофилактовна

Фокино, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Кузнецов Алексей Дементьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Агафия Феофилактовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Кузнецов Никита Дементьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Агафия Феофилактовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Кузнецов Иван Дементьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Агафия Феофилактовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Евдокия Дементьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Агафия Феофилактовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Сын: Кузнецов Корнилий Дементьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Агафия Феофилактовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Агафия Феофилактовна

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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