Фон Дер Пален (Абаза) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФон Дер Пален (Абаза) Ольга Владимировна

Фон Дер Пален (Абаза) Ольга Владимировна

avatar

Место рождения

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край

Дата рождения

16.11.1918

Дата смерти

27.08.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Бракосочетание
22.04.1942

Муж: Фон Дер Пален Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
13.06.1944

Сын: Фон Дер Пален Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Фон Дер Пален Сергей Сергеевич

Смерть
27.08.2008
5 сентябрь 2008 похороны: Париж, Франция, Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close