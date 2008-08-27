Фон Дер Пален (Абаза) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения16.11.1918
Дата смерти27.08.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1918
Бракосочетание
22.04.1942
Рождение ребёнка
13.06.1944
Сын: Фон Дер Пален Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Фон Дер Пален Сергей Сергеевич
Смерть
27.08.2008
5 сентябрь 2008 похороны: Париж, Франция, Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа