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Фон Дер Пален Сергей Сергеевич

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Место рождения

Иецава, Bauskas novads

Дата рождения

26.06.1915

Дата смерти

29.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1915

Отец: Фон Дер Пален Сергей Леонидович

Мать: Фон Дер Пален Алиса Фёдоровна

Иецава, Bauskas novads
Бракосочетание
22.04.1942

Жена: Фон Дер Пален Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
13.06.1944

Сын: Фон Дер Пален Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Фон Дер Пален Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
01.12.1945

Дочь: Хендерсон-Стюарт Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Фон Дер Пален Алиса Фёдоровна

Смерть
29.03.1991
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