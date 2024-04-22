Фон Дер Пален Сергей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения26.06.1915
Дата смерти29.03.1991
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1915
Бракосочетание
22.04.1942
Рождение ребёнка
13.06.1944
Сын: Фон Дер Пален Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Фон Дер Пален Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
01.12.1945
Дочь: Хендерсон-Стюарт Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Фон Дер Пален Алиса Фёдоровна
Смерть
29.03.1991