Анна Филатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Елистрат Степанов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ларион Елистратов
Отец ребёнка: Елистрат Степанов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Елистрат Елистратов
Отец ребёнка: Елистрат Степанов
Смерть
Неизвестно