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Ларион Елистратов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Елистрат Степанов

Мать: Анна Филатова

Смерть
1811
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