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Ларион Елистратов
Ларион Елистратов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1794
Дата смерти
1811
Пол
Мужской
Отец
Елистрат Степанов
1765 г.р.
Мать
Анна Филатова
1766 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Елистрат Степанов
Мать:
Анна Филатова
Смерть
1811
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