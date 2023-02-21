Бузиных Фома Елистратов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Елистрат Степанов
Мать: Анна Филатова
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Акулина Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Александра Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно