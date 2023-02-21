Бузиных Фома Елистратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузиных Фома Елистратов

Бузиных Фома Елистратов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Елистрат Степанов

Мать: Анна Филатова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Бузиных Ермолай Фомин

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1818

Сын: Бузиных Емельян Фомин

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Акулина Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Александра Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close