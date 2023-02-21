Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиДо 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Бузиных Фома Елистратов
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Бузиных Фома Елистратов
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Акулина Фомина
Отец ребёнка: Бузиных Фома Елистратов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Александра Фомина
Отец ребёнка: Бузиных Фома Елистратов
Смерть
До 1864