Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Иванова

Евдокия Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

До 1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Бузиных Ермолай Фомин

Отец ребёнка: Бузиных Фома Елистратов

Рождение ребёнка
1818

Сын: Бузиных Емельян Фомин

Отец ребёнка: Бузиных Фома Елистратов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Акулина Фомина

Отец ребёнка: Бузиных Фома Елистратов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Александра Фомина

Отец ребёнка: Бузиных Фома Елистратов

Смерть
До 1864
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close