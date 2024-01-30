Голощапов Стефан Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолощапов Стефан Яковлевич

Голощапов Стефан Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Голощапов Яков Романович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1842

Сын: Голощапов Иван Стефанович

Мать ребёнка: Голощапова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
22.01.1861

Сын: Голощапов Тимофей Стефанович

Мать ребёнка: Голощапова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голощапов Конон Стефанович

Мать ребёнка: Голощапова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голощапов Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Голощапова Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голощапова Ирина Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close