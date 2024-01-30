Голощапов Стефан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Голощапов Яков Романович
Рождение ребёнка
20.02.1842
Сын: Голощапов Иван Стефанович
Мать ребёнка: Голощапова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
22.01.1861
Сын: Голощапов Тимофей Стефанович
Мать ребёнка: Голощапова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голощапов Конон Стефанович
Мать ребёнка: Голощапова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голощапов Михаил Стефанович
Мать ребёнка: Голощапова Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно