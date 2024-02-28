Голощапов Иван Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолощапов Иван Стефанович

Голощапов Иван Стефанович

Место рождения

Копёны

Дата рождения

20.02.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1842

Отец: Голощапов Стефан Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1864

Сын: Голощапов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
01.10.1866

Сын: Голощапов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
16.03.1869

Дочь: Голощапова Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
21.05.1872

Сын: Голощапова Феодосья Ивановна

Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
03.05.1874

Дочь: Гоощапова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Байкалова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голощапова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Петровна

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голощапова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голощапова Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close