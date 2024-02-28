Голощапов Иван Стефанович
Место рождения
Дата рождения20.02.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1842
Отец: Голощапов Стефан Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1864
Сын: Голощапов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
01.10.1866
Сын: Голощапов Сергей Иванович
Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
16.03.1869
Дочь: Голощапова Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
21.05.1872
Сын: Голощапова Феодосья Ивановна
Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
03.05.1874
Дочь: Гоощапова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Байкалова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голощапова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Петровна
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голощапова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно