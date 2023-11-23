Мельникова (Бухарева) Галина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Бухарева) Галина Валентиновна

Место рождения

Минчаково, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Минчаково, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Александр Николаевич

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