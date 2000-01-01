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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по административному присутствию по жалобе крестьянина Щадневской волости деревни Минчаково Ивана Поникарова на решение Воржского волостного суда, состоявшегося 26 м Показать все
билет увольнительный. Паспорт Ярославской губернии Ростовского уезда Щадневской волости деревни Менчаково крестьянина Алексея Яковлева Зверева, уволенного в разные города Показать все
паспорт. Увольнительный билет Ярославской губернии Ростовского уезда Щадневской волости деревни Менчаково крестьянина Владимира Евгеньева Зверева. Копия, 06.11.1902 (подл Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7199Минчаково, д. вл.при рч. Жадимерке.391756208242
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Ярославская губерния, Ростовский уезд
Д. Миньчакова25Сем. Вас. Корвин-Круковский204463
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. МинчаковоIX. Минчаковское общество371981—Осиповский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350766Минчаководеревня57°02'39°40'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609428171д Минчаководеревня