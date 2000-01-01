деревня Минчаково, деревня Минчаково, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Минчаково

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по административному присутствию по жалобе крестьянина Щадневской волости деревни Минчаково Ивана Поникарова на решение Воржского волостного суда, состоявшегося 26 м Показать все
билет увольнительный. Паспорт Ярославской губернии Ростовского уезда Щадневской волости деревни Менчаково крестьянина Алексея Яковлева Зверева, уволенного в разные города Показать все
паспорт. Увольнительный билет Ярославской губернии Ростовского уезда Щадневской волости деревни Менчаково крестьянина Владимира Евгеньева Зверева. Копия, 06.11.1902 (подл Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7199Минчаково, д. вл.при рч. Жадимерке.391756208242

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Ярославская губерния, Ростовский уезд
Д. Миньчакова25Сем. Вас. Корвин-Круковский204463

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Щадневская волость
д. МинчаковоIX. Минчаковское общество371981Осиповский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350766Минчаководеревня57°02'39°40'O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Исаевское сельское поселение
24609428171д Минчаководеревня
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