Мельников Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1957
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1957
Отец: Мельников Николай Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова (Бухарева) Галина Валентиновна
Рождение ребёнка
1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова (Бухарева) Галина Валентиновна
Смерть
Неизвестно