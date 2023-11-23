Мельников Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Александр Николаевич

Место рождения

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

17.08.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1957

Отец: Мельников Николай Александрович

Мать: не указана

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова (Бухарева) Галина Валентиновна

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова (Бухарева) Галина Валентиновна

Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова (Бухарева) Галина Валентиновна

Смерть
Неизвестно

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