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Тимошенко Антон Данилович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

10.06.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1804

Отец: Тимошенко Даниил Григорьевич

Мать: Тимошенко Василиса Кондратовна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-X?i=714&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Тимошенко Федор Антонович

Мать ребёнка: Тимошенко ???

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Тимошенко Емельян Антонович

Мать ребёнка: Тимошенко ???

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Тимошенко Назар Антонович

Мать ребёнка: Тимошенко ???

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Тимошенко Андрей Антонович

Мать ребёнка: Тимошенко ???

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
08.11.1842

Жена: Тимошенко Анна Павловна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T943-G?i=339&cc=4133834&cat=1013792 Жених вдов
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Тимошенко Григорий Антонович

Мать ребёнка: Тимошенко ???

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Тимошенко Никифор Антонович

Мать ребёнка: Тимошенко Анна Павловна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Тимошенко Васса Антоновна

Мать ребёнка: Тимошенко Анна Павловна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимошенко ???

Смерть
Неизвестно
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