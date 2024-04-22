Тимошенко Антон Данилович
Место рождения
Дата рождения10.06.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1804
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-X?i=714&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Тимошенко Федор Антонович
Мать ребёнка: Тимошенко ???
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Тимошенко Емельян Антонович
Мать ребёнка: Тимошенко ???
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Тимошенко Назар Антонович
Мать ребёнка: Тимошенко ???
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Тимошенко Андрей Антонович
Мать ребёнка: Тимошенко ???
Бракосочетание
08.11.1842
Жена: Тимошенко Анна Павловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T943-G?i=339&cc=4133834&cat=1013792 Жених вдов
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Тимошенко Григорий Антонович
Мать ребёнка: Тимошенко ???
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Тимошенко Никифор Антонович
Мать ребёнка: Тимошенко Анна Павловна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Тимошенко Васса Антоновна
Мать ребёнка: Тимошенко Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимошенко ???
Смерть
Неизвестно