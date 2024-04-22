Тимошенко (Матерка) Василиса (Васса) Кондратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко (Матерка) Василиса (Васса) Кондратовна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Матерка Кондрат Степанович

Мать: Матерка Авдотья Павловна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
08.01.1801

Муж: Тимошенко Даниил Григорьевич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.06.1804

Сын: Тимошенко Антон Данилович

Отец ребёнка: Тимошенко Даниил Григорьевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-X?i=714&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
03.07.1807

Сын: Тимошенко Никифор Даниилович

Отец ребёнка: Тимошенко Даниил Григорьевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36H-8?i=724&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
16.08.1809

Дочь: Тимошенко Мария Данииловна

Отец ребёнка: Тимошенко Даниил Григорьевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36G-3?i=740&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
12.12.1813

Дочь: Тимошенко ??? Даниловна

Отец ребёнка: Тимошенко Даниил Григорьевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X4-T?cc=4133834&cat=1013792 Имя не читается
Смерть
Неизвестно
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