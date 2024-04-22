Тимошенко (Матерка) Василиса (Васса) Кондратовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Бракосочетание
08.01.1801
Рождение ребёнка
10.06.1804
Сын: Тимошенко Антон Данилович
Отец ребёнка: Тимошенко Даниил Григорьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-X?i=714&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
03.07.1807
Сын: Тимошенко Никифор Даниилович
Отец ребёнка: Тимошенко Даниил Григорьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36H-8?i=724&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
16.08.1809
Дочь: Тимошенко Мария Данииловна
Отец ребёнка: Тимошенко Даниил Григорьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36G-3?i=740&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
12.12.1813
Дочь: Тимошенко ??? Даниловна
Отец ребёнка: Тимошенко Даниил Григорьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3X4-T?cc=4133834&cat=1013792 Имя не читается
Смерть
Неизвестно