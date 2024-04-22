Тимошенко (Левченко) Анна Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Бракосочетание
08.11.1842
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T943-G?i=339&cc=4133834&cat=1013792 Жених вдов
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Тимошенко Никифор Антонович
Отец ребёнка: Тимошенко Антон Данилович
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Тимошенко Васса Антоновна
Отец ребёнка: Тимошенко Антон Данилович
Смерть
Неизвестно