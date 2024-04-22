Тимошенко (Левченко) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко (Левченко) Анна Павловна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
08.11.1842

Муж: Тимошенко Антон Данилович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T943-G?i=339&cc=4133834&cat=1013792 Жених вдов
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Тимошенко Никифор Антонович

Отец ребёнка: Тимошенко Антон Данилович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Тимошенко Васса Антоновна

Отец ребёнка: Тимошенко Антон Данилович

Завадовка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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