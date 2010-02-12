Гаймина (Чекаева) Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1900
Дата смерти01.06.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Жилинская Елена Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.11.1931
Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Гаймин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Золкина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукичева Вера Васильевна
Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1979