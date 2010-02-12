Гаймина (Чекаева) Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаймина (Чекаева) Прасковья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1900

Дата смерти

01.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Жилинская Елена Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.11.1931

Сын: Гаймин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Гаймин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Гаймин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Золкина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукичева Вера Васильевна

Отец ребёнка: Гаймин Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаймин Василий Михайлович

Смерть
01.06.1979
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