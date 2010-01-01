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Жилинская (Гаймина) Елена Васильевна
Жилинская (Гаймина) Елена Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
2010
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Гаймина (Чекаева) Прасковья Степановна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать:
Гаймина Прасковья Степановна
Смерть
2010
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