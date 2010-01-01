Жилинская (Гаймина) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилинская (Гаймина) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: Гаймина Прасковья Степановна

Смерть
2010
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