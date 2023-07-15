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Юринов Тимофей Иванович

Место рождения

Букарево 3-е, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

03.05.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1871 ст.

Отец: Юринов Иван Тимофеевич

Мать: Юринова Елизавета Александровна

Букарево 3-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юринова Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
19.05.1891 ст.

Жена: Юринова Степанида Федосеевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1892 ст.

Дочь: Гультяева (Юринова) Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Юринова Степанида Федосеевна

Букарево 2-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1896 ст.

Сын: Юринов Захар Тимофеевич

Мать ребёнка: Юринова Степанида Федосеевна

Букарево 2-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1903 ст.

Сын: Юринов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Юринова Ефросинья Ивановна

Букарево 2-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1904 ст.

Сын: Юринов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Юринова Ефросинья Ивановна

Букарево 2-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1908 ст.

Сын: Юринов Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Юринова Ефросинья Ивановна

Букарево 3-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1910 ст.

Дочь: Юринова Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Юринова Ефросинья Ивановна

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1911 ст.

Сын: Юринов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Юринова Ефросинья Ивановна

Букарево 3-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.

Дочь: Юринова Ефросинья Тимофеевна

Мать ребёнка: Юринова Ефросинья Ивановна

Букарево 3-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1914 ст.

Дочь: Юринова Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Юринова Ефросинья Ивановна

Букарево 3-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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