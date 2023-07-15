Юринов Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения03.05.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1871 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
19.05.1891 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1892 ст.
Дочь: Гультяева (Юринова) Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Юринова Степанида Федосеевна
Рождение ребёнка
08.02.1896 ст.
Мать ребёнка: Юринова Степанида Федосеевна
Рождение ребёнка
14.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
25.09.1904 ст.
Рождение ребёнка
19.12.1908 ст.
Сын: Юринов Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Юринова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1910 ст.
Дочь: Юринова Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Юринова Ефросинья Ивановна
Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1911 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.
Дочь: Юринова Ефросинья Тимофеевна
Мать ребёнка: Юринова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1914 ст.
Дочь: Юринова Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Юринова Ефросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно