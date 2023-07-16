Юринова Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринов Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1903 ст.

Сын: Юринов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Юринов Тимофей Иванович

Букарево 2-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1904 ст.

Сын: Юринов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Юринов Тимофей Иванович

Букарево 2-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1908 ст.

Сын: Юринов Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Юринов Тимофей Иванович

Букарево 3-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1910 ст.

Дочь: Юринова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Юринов Тимофей Иванович

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1911 ст.

Сын: Юринов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Юринов Тимофей Иванович

Букарево 3-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.

Дочь: Юринова Ефросинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Юринов Тимофей Иванович

Букарево 3-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1914 ст.

Дочь: Юринова Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Юринов Тимофей Иванович

Букарево 3-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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