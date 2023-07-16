Юринова Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
25.09.1904 ст.
Рождение ребёнка
19.12.1908 ст.
Сын: Юринов Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Юринов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1910 ст.
Дочь: Юринова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Юринов Тимофей Иванович
Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1911 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1912 ст.
Дочь: Юринова Ефросинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Юринов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1914 ст.
Дочь: Юринова Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Юринов Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно