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Юринова Степанида Федосеевна

Место рождения

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

02.09.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.05.1891 ст.

Муж: Юринов Тимофей Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1892 ст.

Дочь: Гультяева (Юринова) Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Юринов Тимофей Иванович

Букарево 2-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1896 ст.

Сын: Юринов Захар Тимофеевич

Отец ребёнка: Юринов Тимофей Иванович

Букарево 2-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
02.09.1899 ст.
Букарево 2-е, Гультяевская волость, Невельский уезд

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