Юринова Степанида Федосеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти02.09.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.05.1891 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1892 ст.
Дочь: Гультяева (Юринова) Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Юринов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1896 ст.
Отец ребёнка: Юринов Тимофей Иванович
Смерть
02.09.1899 ст.