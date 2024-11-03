Желамский Федосей Григорьевич Около 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЖеламский Федосей Григорьевич

Желамский Федосей Григорьевич

Место рождения

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

04.11.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раева (Желамская) Харитина Федосеевна

Мать ребёнка: Желамская Агафья Гавриловна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гультяева (Желамская) Иулитта Федосеевна

Мать ребёнка: Желамская Агафья Гавриловна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желамская Агафья Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Желамский Ефим Федосеевич

Мать ребёнка: Желамская Агафья Гавриловна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Желамский Семён Федосеевич

Мать ребёнка: Желамская Агафья Гавриловна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Жгун (Желамская) Евдокия Федосеевна

Мать ребёнка: Желамская Агафья Гавриловна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Юринова (Желамская) Степанида Федосеевна

Мать ребёнка: Желамская Агафья Гавриловна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.07.1876 ст.

Дочь: Желамская Юлия Федосеевна

Мать ребёнка: Желамская Агафья Гавриловна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
04.11.1896 ст.
Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.