Желамский Федосей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти04.11.1896 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раева (Желамская) Харитина Федосеевна
Мать ребёнка: Желамская Агафья Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гультяева (Желамская) Иулитта Федосеевна
Мать ребёнка: Желамская Агафья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Желамский Ефим Федосеевич
Мать ребёнка: Желамская Агафья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Желамский Семён Федосеевич
Мать ребёнка: Желамская Агафья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Жгун (Желамская) Евдокия Федосеевна
Мать ребёнка: Желамская Агафья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Юринова (Желамская) Степанида Федосеевна
Мать ребёнка: Желамская Агафья Гавриловна
Рождение ребёнка
29.07.1876 ст.
Дочь: Желамская Юлия Федосеевна
Мать ребёнка: Желамская Агафья Гавриловна
Смерть
04.11.1896 ст.