Гультяева Иулитта Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Иулитта Федосеевна

Место рождения

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.08.1899 ст.

Сын: Гультяев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Гультяев Дмитрий Иванович

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1901 ст.

Дочь: Гультяева Федора Дмитриевна

Отец ребёнка: Гультяев Дмитрий Иванович

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1903 ст.

Дочь: Гультяева Ефросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Гультяев Дмитрий Иванович

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1905 ст.

Дочь: Гультяева Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Гультяев Дмитрий Иванович

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1913 ст.

Дочь: Гультяева Федосья Дмитриевна

Отец ребёнка: Гультяев Дмитрий Иванович

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1913 ст.

Дочь: Гультяева Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Гультяев Дмитрий Иванович

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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