Гультяева Иулитта Федосеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1899 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1901 ст.
Дочь: Гультяева Федора Дмитриевна
Отец ребёнка: Гультяев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1903 ст.
Дочь: Гультяева Ефросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Гультяев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1905 ст.
Дочь: Гультяева Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Гультяев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1913 ст.
Дочь: Гультяева Федосья Дмитриевна
Отец ребёнка: Гультяев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1913 ст.
Дочь: Гультяева Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Гультяев Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно