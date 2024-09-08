Елисеев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Елисеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Елисеева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елисеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ждакова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Елисеева ?
Смерть
Неизвестно