Елисеева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Елисеев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Елисеев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ждакова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Елисеев Николай Иванович
Смерть
Неизвестно