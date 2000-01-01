Удо
Место рожденияНе указано
Дата рождения835
Дата смерти879
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
835
Отец: Гебхард 1
Мать: не указана
Рождение ребёнка
850
Сын: Кондрад старший
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
888
Сын: Гербхард 2 молодой, герцог лотарингии, герцог из лангау
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудольф 1
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гебхард 2
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эбергард
Мать ребёнка: не указана
Смерть
879