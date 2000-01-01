Удо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удо

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

835

Дата смерти

879

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
835

Отец: Гебхард 1

Мать: не указана

Рождение ребёнка
850

Сын: Кондрад старший

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
888

Сын: Гербхард 2 молодой, герцог лотарингии, герцог из лангау

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудольф 1

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гебхард 2

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эбергард

Мать ребёнка: не указана

Смерть
879
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