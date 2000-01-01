Гербхард 2 молодой, герцог лотарингии, герцог из лангау
Место рожденияНе указано
Дата рождения888
Дата смерти22.06.910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
888
Отец: Удо
Мать: не указана
Рождение ребёнка
900
Сын: Герман 1 швабский герцог швабии
Мать ребёнка: Ида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Удо граф веттерау
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ида
Смерть
22.06.910