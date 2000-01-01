Гербхард 2 молодой, герцог лотарингии, герцог из лангау — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГербхард 2 молодой, герцог лотарингии, герцог из лангау

Гербхард 2 молодой, герцог лотарингии, герцог из лангау

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

888

Дата смерти

22.06.910

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
888

Отец: Удо

Мать: не указана

Рождение ребёнка
900

Сын: Герман 1 швабский герцог швабии

Мать ребёнка: Ида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удо граф веттерау

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ида

Смерть
22.06.910
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