Кондрад старший
Место рожденияНе указано
Дата рождения850
Дата смерти27.02.906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
850
Отец: Удо
Мать: не указана
Рождение ребёнка
881
Сын: Конрад 1
Мать ребёнка: Глисмут каринтийская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глисмут каринтийская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оттон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эберхард
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.02.906