Кондрад старший — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрад старший

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

850

Дата смерти

27.02.906

Пол

Мужской

Отец

835 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
850

Отец: Удо

Мать: не указана

Рождение ребёнка
881

Сын: Конрад 1

Мать ребёнка: Глисмут каринтийская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глисмут каринтийская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оттон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эберхард

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.02.906
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