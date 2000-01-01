Курочкина (Шевелева) Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Лидия Александровна
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Курочкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Курочкин Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Галина Александровна
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Курочкин Валентин Александрович
Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно