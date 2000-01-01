Курочкина (Шевелева) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Шевелева) Софья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Лидия Александровна

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Курочкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Курочкин Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Галина Александровна

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Курочкин Валентин Александрович

Отец ребёнка: Курочкин Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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