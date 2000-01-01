Салахутдинова Саима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1949
Сын: Салахутдинов Мансур Мунирович
Отец ребёнка: Салахутдинов Мунир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамсия Мунировна
Отец ребёнка: Салахутдинов Мунир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурсия Мунировна
Отец ребёнка: Салахутдинов Мунир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сания Мунировна
Отец ребёнка: Салахутдинов Мунир
Смерть
Неизвестно