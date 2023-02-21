Салахутдинов Мунир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салахутдинов Мунир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1949

Сын: Салахутдинов Мансур Мунирович

Мать ребёнка: Салахутдинова Саима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсия Мунировна

Мать ребёнка: Салахутдинова Саима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нурсия Мунировна

Мать ребёнка: Салахутдинова Саима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сания Мунировна

Мать ребёнка: Салахутдинова Саима

Смерть
Неизвестно
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