Салахутдинов Мансур Мунирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалахутдинов Мансур Мунирович

Салахутдинов Мансур Мунирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1949

Дата смерти

05.07.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1949

Отец: Салахутдинов Мунир

Мать: Салахутдинова Саима

Рождение ребёнка
21.11.1979

Сын: Салахутдинов Руслан Мансурович

Мать ребёнка: Салахутдинова Фирая Магсумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарафиева Гузель

Мать ребёнка: Салахутдинова Фирая Магсумовна

Смерть
05.07.1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close