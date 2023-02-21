Салахутдинов Мансур Мунирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1949
Дата смерти05.07.1989
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1949
Отец: Салахутдинов Мунир
Мать: Салахутдинова Саима
Рождение ребёнка
21.11.1979
Сын: Салахутдинов Руслан Мансурович
Мать ребёнка: Салахутдинова Фирая Магсумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарафиева Гузель
Мать ребёнка: Салахутдинова Фирая Магсумовна
Смерть
05.07.1989