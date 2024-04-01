Галкина 1, Махова 2 Агафья Софонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина 1, Махова 2 Агафья Софонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

12.10.1801

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Галкин Трофим Осипов

Отец ребёнка: Галкин Осип Отст. Драгун Кр. Полуденной Александров

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Миронова Марфа Осипова

Отец ребёнка: Галкин Осип Отст. Драгун Кр. Полуденной Александров

Рождение ребёнка
14.05.1767

Дочь: Широкова Елена Осипова

Отец ребёнка: Галкин Осип Отст. Драгун Кр. Полуденной Александров

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Галкин Петр Осипов

Отец ребёнка: Галкин Осип Отст. Драгун Кр. Полуденной Александров

Бракосочетание
30.01.1783

Муж: Махов Ларион

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 50 ж. 40+
Рождение ребёнка
09.05.1787

Сын: Галкин Николай Осипов

Отец ребёнка: Галкин Осип Отст. Драгун Кр. Полуденной Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Осип Отст. Драгун Кр. Полуденной Александров

Смерть
12.10.1801
67 лет
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