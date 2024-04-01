Галкина 1, Махова 2 Агафья Софонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти12.10.1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1745
Сын: Галкин Трофим Осипов
Отец ребёнка: Галкин Осип Отст. Драгун Кр. Полуденной Александров
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Миронова Марфа Осипова
Отец ребёнка: Галкин Осип Отст. Драгун Кр. Полуденной Александров
Рождение ребёнка
14.05.1767
Дочь: Широкова Елена Осипова
Отец ребёнка: Галкин Осип Отст. Драгун Кр. Полуденной Александров
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1768
Сын: Галкин Петр Осипов
Отец ребёнка: Галкин Осип Отст. Драгун Кр. Полуденной Александров
Бракосочетание
30.01.1783
Муж: Махов Ларион
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 50 ж. 40+
Рождение ребёнка
09.05.1787
Отец ребёнка: Галкин Осип Отст. Драгун Кр. Полуденной Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.1801
67 лет