Кормшиков Фёдор Антонович
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиПосле 1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Кормшикова Феврания Петровна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Перешеин Наталия Фёдоровна
Мать ребёнка: Кормшикова Феврания Петровна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ярыгина Софья Фёдоровна
Мать ребёнка: Кормшикова Феврания Петровна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Кормшикова Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: Кормшикова Феврания Петровна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Мамаева Устина Фёдоровна
Мать ребёнка: Кормшикова Феврания Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1770