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Кормшиков Фёдор Антонович

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Место рождения

Студенец, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

После 1770

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Кормшиков Антон Матвеевич

Мать: Кормшикова Мелания Артемьева

Студенец, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Кормшиков Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Кормшикова Феврания Петровна

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Перешеин Наталия Фёдоровна

Мать ребёнка: Кормшикова Феврания Петровна

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ярыгина Софья Фёдоровна

Мать ребёнка: Кормшикова Феврания Петровна

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Кормшикова Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: Кормшикова Феврания Петровна

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Мамаева Устина Фёдоровна

Мать ребёнка: Кормшикова Феврания Петровна

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кормшикова Феврания Петровна

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1770
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