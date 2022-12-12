Кормшикова Мелания Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Кормшиков Фёдор Антонович
Отец ребёнка: Кормшиков Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
1722
Сын: Кормшиков Василий Антонович
Отец ребёнка: Кормшиков Антон Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Удаловщина, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1710