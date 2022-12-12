Кормшикова Мелания Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормшикова Мелания Артемьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Кормшиков Фёдор Антонович

Отец ребёнка: Кормшиков Антон Матвеевич

Студенец, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Кормшиков Василий Антонович

Отец ребёнка: Кормшиков Антон Матвеевич

Студенец, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кормшиков Антон Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Удаловщина, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1710
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