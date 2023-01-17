Кормшикова (Домнина) Феврания Петровна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1770
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Домнин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Кормшиков Фёдор Антонович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Перешеин Наталия Фёдоровна
Отец ребёнка: Кормшиков Фёдор Антонович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ярыгина Софья Фёдоровна
Отец ребёнка: Кормшиков Фёдор Антонович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Кормшикова Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Кормшиков Фёдор Антонович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Мамаева Устина Фёдоровна
Отец ребёнка: Кормшиков Фёдор Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1770