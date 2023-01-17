Кормшикова (Домнина) Феврания Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормшикова (Домнина) Феврания Петровна

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Место рождения

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1770

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Домнин Пётр

Мать: не указана

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Кормшиков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Кормшиков Фёдор Антонович

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Перешеин Наталия Фёдоровна

Отец ребёнка: Кормшиков Фёдор Антонович

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ярыгина Софья Фёдоровна

Отец ребёнка: Кормшиков Фёдор Антонович

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Кормшикова Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Кормшиков Фёдор Антонович

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Мамаева Устина Фёдоровна

Отец ребёнка: Кормшиков Фёдор Антонович

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кормшиков Фёдор Антонович

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1770
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