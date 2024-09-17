Углецкая (Воскресенская) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Углецкая (Воскресенская) Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: Воскресенский Николай Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1896

Муж: Углецкий Алексей Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Венчались в Николаевской Златокрестинской церкви. По женихѣ : Спасовсградскаго Собора Діаконъ - Николай Карауловъ . Священникъ Степуринской Христорождественской Церкви , Грязовецкого уезда , Симеон По... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1896

Дочь: Углецкая (Углецкая) Августа Алексеевна

Отец ребёнка: Углецкий Алексей Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская Златокрестинская церковь Спасовсерадскаго Собора диаконская жена Александра Аполлонова Караулова, отцу новорожденной невестка (жена брата)
Рождение ребёнка
31.10.1897

Дочь: Углецкая (Углецкая) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Углецкий Алексей Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская Златокрестинская церковь Священническая дочь девица Серафима Николаевна Воскресенская
Рождение ребёнка
30.08.1900 ст.

Сын: Углецкий Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Углецкий Алексей Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская Златокрестинская церковь Воспитанникъ Вологодской духовной Семинаріи V клас са Павелъ Аполлоніевъ Углецкій и Священническая дочь дѣвица Александра Николаева Воскресенская
Рождение ребёнка
21.11.1903

Сын: Углецкий Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Углецкий Алексей Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемник священник Вологодской градской Екатерининской церкви Николай Аполлонов Караулов. Крещен в Николаевской Золотокрестинской церкови
Рождение ребёнка
30.05.1908 ст.

Дочь: Углецкая Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Углецкий Алексей Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещена в Николаевской Златокрестенской церкви Вологды. Восприемники: чиновничья дочь девица Анна Павлова Углецкая и Мироносицкой Лостенской церкви Грязовецкого уезда священник Александр Николаев Воск... Показать все
Смерть
Неизвестно

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