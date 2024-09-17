Углецкая (Воскресенская) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1872 ст.
Отец: Воскресенский Николай Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1896
Венчались в Николаевской Златокрестинской церкви. По женихѣ : Спасовсградскаго Собора Діаконъ - Николай Карауловъ . Священникъ Степуринской Христорождественской Церкви , Грязовецкого уезда , Симеон По... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1896
Дочь: Углецкая (Углецкая) Августа Алексеевна
Отец ребёнка: Углецкий Алексей Аполлонович
Николаевская Златокрестинская церковь Спасовсерадскаго Собора диаконская жена Александра Аполлонова Караулова, отцу новорожденной невестка (жена брата)
Рождение ребёнка
31.10.1897
Дочь: Углецкая (Углецкая) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Углецкий Алексей Аполлонович
Николаевская Златокрестинская церковь Священническая дочь девица Серафима Николаевна Воскресенская
Рождение ребёнка
30.08.1900 ст.
Сын: Углецкий Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Углецкий Алексей Аполлонович
Николаевская Златокрестинская церковь Воспитанникъ Вологодской духовной Семинаріи V клас са Павелъ Аполлоніевъ Углецкій и Священническая дочь дѣвица Александра Николаева Воскресенская
Рождение ребёнка
21.11.1903
Сын: Углецкий Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Углецкий Алексей Аполлонович
Восприемник священник Вологодской градской Екатерининской церкви Николай Аполлонов Караулов. Крещен в Николаевской Золотокрестинской церкови
Рождение ребёнка
30.05.1908 ст.
Дочь: Углецкая Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Углецкий Алексей Аполлонович
Крещена в Николаевской Златокрестенской церкви Вологды. Восприемники: чиновничья дочь девица Анна Павлова Углецкая и Мироносицкой Лостенской церкви Грязовецкого уезда священник Александр Николаев Воск... Показать все
Смерть
Неизвестно