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Углецкий Алексей Аполлонович

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Место рождения

Турундаево, Турундаевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

Около ?.06.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Углецкий Аполлоний Алексеевич

Мать: Углецкая Августа Алексеевна

Турундаево, Турундаевская волость, Вологодский уезд
Место жительства
С 1896 по 1931
Вологда, город Вологда, Вологодская область
В 1917 году жил на ул. Троицкая, 5
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Углецкая Августа Алексеевна

Мать ребёнка: Углецкая Людмила Николаевна

Бракосочетание
До 1897

Жена: Углецкая Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Углецкая Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Углецкая Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
21.11.1903

Сын: Углецкий Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Углецкая Людмила Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемник священник Вологодской градской Екатерининской церкви Николай Аполлонов Караулов. Крещен в Николаевской Золотокрестинской церкови
Смерть
Около ?.06.1932
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Об этом пишет в своем дневнике отец Александр Подстаницкий: "В июне месяце помер в тюрьме Новосибирской о. Алексий Углецкий, он служил при Ильинской церкви г. Вологды"
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