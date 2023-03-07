Углецкий Алексей Аполлонович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиОколо ?.06.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Место жительства
С 1896 по 1931
В 1917 году жил на ул. Троицкая, 5
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Углецкая Августа Алексеевна
Мать ребёнка: Углецкая Людмила Николаевна
Бракосочетание
До 1897
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Углецкая Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Углецкая Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
21.11.1903
Сын: Углецкий Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Углецкая Людмила Николаевна
Восприемник священник Вологодской градской Екатерининской церкви Николай Аполлонов Караулов. Крещен в Николаевской Золотокрестинской церкови
Смерть
Около ?.06.1932
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Об этом пишет в своем дневнике отец Александр Подстаницкий: "В июне месяце помер в тюрьме Новосибирской о. Алексий Углецкий, он служил при Ильинской церкви г. Вологды"