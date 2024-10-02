Дроздов Емельян Кириллов
Место рождения
Дата рождения27.07.1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1838 ст.
Отец: Кирилл Осипов
Мать: Анастасия Федорова
Бракосочетание
17.01.1859 ст.
Жена: Пелагея Романова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.08.1864 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Романова
Рождение ребёнка
09.05.1870 ст.
Сын: Дроздов Николай Емельянов
Мать ребёнка: Пелагея Романова
Рождение ребёнка
17.09.1871 ст.
Дочь: (Дроздова) Фекла Емельянова
Мать ребёнка: Пелагея Романова
Смерть
Неизвестно