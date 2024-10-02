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Дроздов Емельян Кириллов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.07.1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1838 ст.

Отец: Кирилл Осипов

Мать: Анастасия Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
17.01.1859 ст.

Жена: Пелагея Романова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.08.1864 ст.

Сын: Дроздов Иван Емельянов

Мать ребёнка: Пелагея Романова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.05.1870 ст.

Сын: Дроздов Николай Емельянов

Мать ребёнка: Пелагея Романова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.09.1871 ст.

Дочь: (Дроздова) Фекла Емельянова

Мать ребёнка: Пелагея Романова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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