Пелагея Романова
Место рождения
Дата рождения1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1859 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.08.1864 ст.
Отец ребёнка: Дроздов Емельян Кириллов
Рождение ребёнка
09.05.1870 ст.
Сын: Дроздов Николай Емельянов
Отец ребёнка: Дроздов Емельян Кириллов
Рождение ребёнка
17.09.1871 ст.
Дочь: (Дроздова) Фекла Емельянова
Отец ребёнка: Дроздов Емельян Кириллов
Смерть
Неизвестно