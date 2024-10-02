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Пелагея Романова

Место рождения

Калдево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калдево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
17.01.1859 ст.

Муж: Дроздов Емельян Кириллов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.08.1864 ст.

Сын: Дроздов Иван Емельянов

Отец ребёнка: Дроздов Емельян Кириллов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.05.1870 ст.

Сын: Дроздов Николай Емельянов

Отец ребёнка: Дроздов Емельян Кириллов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.09.1871 ст.

Дочь: (Дроздова) Фекла Емельянова

Отец ребёнка: Дроздов Емельян Кириллов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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