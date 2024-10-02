Анастасия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Федорова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

16.12.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1818 ст.

Отец: Федор Захаров

Мать: Екатерина Семенова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
21.02.1834 ст.

Муж: Кирилл Осипов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.03.1837 ст.

Дочь: Евдокия Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Осипов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.07.1838 ст.

Сын: Дроздов Емельян Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Осипов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.06.1845 ст.

Дочь: Федосья Кузьмина

Отец ребёнка: не указан

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Незаконнорожденная, по крестному отцу Кузьмина
Рождение ребёнка
20.11.1847 ст.

Сын: Андрей Павлов

Отец ребёнка: не указан

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
незаконнорожденный (по крестному отцу Павлов)
Рождение ребёнка
28.03.1851 ст.

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: не указан

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Незаконнорожденная, по крестному отцу Иванова
Смерть
Неизвестно

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