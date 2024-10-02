Анастасия Федорова
Место рождения
Дата рождения16.12.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1818 ст.
Отец: Федор Захаров
Мать: Екатерина Семенова
Бракосочетание
21.02.1834 ст.
Муж: Кирилл Осипов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.03.1837 ст.
Дочь: Евдокия Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Осипов
Рождение ребёнка
27.07.1838 ст.
Отец ребёнка: Кирилл Осипов
Рождение ребёнка
01.06.1845 ст.
Дочь: Федосья Кузьмина
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная, по крестному отцу Кузьмина
Рождение ребёнка
20.11.1847 ст.
Сын: Андрей Павлов
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный (по крестному отцу Павлов)
Рождение ребёнка
28.03.1851 ст.
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная, по крестному отцу Иванова
Смерть
Неизвестно