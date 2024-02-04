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Федор Захаров

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: Захар Федоров

Мать: Евдокия Дмитриева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
24.10.1800 ст.

Жена: Екатерина Семенова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.08.1805 ст.

Сын: Евстигней Федоров

Мать ребёнка: Екатерина Семенова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.07.1807 ст.

Сын: Семен Федоров

Мать ребёнка: Екатерина Семенова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.09.1812 ст.

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Екатерина Семенова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.12.1818 ст.

Дочь: Анастасия Федорова

Мать ребёнка: Екатерина Семенова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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