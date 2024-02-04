Федор Захаров
Место рождения
Дата рождения1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: Захар Федоров
Мать: Евдокия Дмитриева
Бракосочетание
24.10.1800 ст.
Жена: Екатерина Семенова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.08.1805 ст.
Сын: Евстигней Федоров
Мать ребёнка: Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
11.07.1807 ст.
Сын: Семен Федоров
Мать ребёнка: Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
19.09.1812 ст.
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Екатерина Семенова
Рождение ребёнка
16.12.1818 ст.
Дочь: Анастасия Федорова
Мать ребёнка: Екатерина Семенова
Смерть
Неизвестно