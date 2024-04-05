Jóźwik Andrzej 23.11.1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Jóźwik Andrzej

Место рождения

Osuchowa

Дата рождения

23.11.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1855

Отец: Jóżwik Stanisław

Мать: Jóźwik (Piórkowska) Rozalia

Osuchowa
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Filipowicz (Jóźwik) Katarzyna

Мать ребёнка: Jóźwik (Piórkowska) Józefa

Бракосочетание
1881

Жена: Jóźwik (Piórkowska) Józefa

Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Józefa Jóźwik (z d. Piórkowska)
Рождение ребёнка
09.12.1888

Дочь: Kulesza (Jóżwik) Anna

Мать ребёнка: Jóźwik (Piórkowska) Józefa

Osuchowa
Рождение ребёнка
09.02.1891

Дочь: Zęgota (Jóżwik) Marianna

Мать ребёнка: Jóźwik (Piórkowska) Józefa

Osuchowa
Смерть
Неизвестно

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