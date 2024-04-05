Jóźwik Andrzej
Место рожденияOsuchowa
Дата рождения23.11.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1855
Отец: Jóżwik Stanisław
Osuchowa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Filipowicz (Jóźwik) Katarzyna
Мать ребёнка: Jóźwik (Piórkowska) Józefa
Бракосочетание
1881
Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Józefa Jóźwik (z d. Piórkowska)
Рождение ребёнка
09.12.1888
Дочь: Kulesza (Jóżwik) Anna
Мать ребёнка: Jóźwik (Piórkowska) Józefa
Osuchowa
Рождение ребёнка
09.02.1891
Дочь: Zęgota (Jóżwik) Marianna
Мать ребёнка: Jóźwik (Piórkowska) Józefa
Osuchowa
Смерть
Неизвестно