Jóźwik (Piórkowska) Józefa 19.08.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Jóźwik (Piórkowska) Józefa

Место рождения

Stara Osuchowa, Polska

Дата рождения

19.08.1859

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1859

Отец: Piórkowski Franciszek

Мать: Piórkowska (Urbańska) Franciszka

Stara Osuchowa, Polska
U-107
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Filipowicz (Jóźwik) Katarzyna

Отец ребёнка: Jóźwik Andrzej

Бракосочетание
1881

Муж: Jóźwik Andrzej

Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Józefa Jóźwik (z d. Piórkowska)
Рождение ребёнка
09.12.1888

Дочь: Kulesza (Jóżwik) Anna

Отец ребёнка: Jóźwik Andrzej

Osuchowa
Рождение ребёнка
09.02.1891

Дочь: Zęgota (Jóżwik) Marianna

Отец ребёнка: Jóźwik Andrzej

Osuchowa
Смерть
1920
Osuchowa
Похороны
Неизвестно
Poręba Kocęby

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