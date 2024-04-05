Jóźwik (Piórkowska) Józefa
Место рожденияStara Osuchowa, Polska
Дата рождения19.08.1859
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1859
Stara Osuchowa, Polska
U-107
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Filipowicz (Jóźwik) Katarzyna
Отец ребёнка: Jóźwik Andrzej
Бракосочетание
1881
Муж: Jóźwik Andrzej
Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Józefa Jóźwik (z d. Piórkowska)
Рождение ребёнка
09.12.1888
Дочь: Kulesza (Jóżwik) Anna
Отец ребёнка: Jóźwik Andrzej
Osuchowa
Рождение ребёнка
09.02.1891
Дочь: Zęgota (Jóżwik) Marianna
Отец ребёнка: Jóźwik Andrzej
Osuchowa
Смерть
1920
Osuchowa
Похороны
Неизвестно
Poręba Kocęby