Колобовникова (Мелюшкевич) Татьяна Фарафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
1889
Сын: Колобовников Дмитрий Варламович
Отец ребёнка: Колобовников Варлам Иванович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Колобовников Григорий Варламович
Отец ребёнка: Колобовников Варлам Иванович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Екатерина Варламовна
Отец ребёнка: Колобовников Варлам Иванович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Колобовников Михаил Варламович
Отец ребёнка: Колобовников Варлам Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно