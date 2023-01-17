Колобовникова (Мелюшкевич) Татьяна Фарафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобовникова (Мелюшкевич) Татьяна Фарафоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Мелюшкевич Фарафонт Савельевич

Мать: Мелюшкевич Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Колобовников Дмитрий Варламович

Отец ребёнка: Колобовников Варлам Иванович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Колобовников Григорий Варламович

Отец ребёнка: Колобовников Варлам Иванович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Екатерина Варламовна

Отец ребёнка: Колобовников Варлам Иванович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Колобовников Михаил Варламович

Отец ребёнка: Колобовников Варлам Иванович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовников Варлам Иванович

Смерть
Неизвестно
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